Celebrações do 25 de Abril. Veja os condicionamentos de trânsito em Lisboa

As comemorações do 25 de Abril, bem como a manifestação que está marcada, vão implicar esta terça-feira vários condicionalismos no trânsito no centro de Lisboa.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que procurar vai garantir a segurança e o normal decurso dos eventos, vão ocorrer os seguintes condicionamentos de trânsito rodoviário:

Zona da Assembleia da República (a partir das 8.00 horas)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Calçada da Estrela

Rua Borges Carneiro

Rua Miguel Lupi

Rua da Imprensa à Estrela

Rua de Santo Amaro

Avenida D. Carlos I

Rua dos Industriais

Rua das Francesinhas

Rua Poiais de São Bento

Zona da Avenida da Liberdade (a partir das 13.30 horas)

Todas as vias de acesso ao Marquês de Pombal

Praça Dom Pedro IV - será impedida a circulação de trânsito no acesso à praça

Praça Dom João da Câmara - será impedida a circulação de trânsito no sentido da Praça dos Restauradores

Rua 1º de Dezembro - será impedida a circulação de trânsito no sentido da Praça dos Restauradores

Praça dos Restauradores

Avenida da Liberdade (central e laterais)

Praça do Marquês de Pombal

Túnel do Marquês de Pombal (o trânsito será totalmente encerrado nos dois sentidos)

Avenida Duque de Loulé - será impedida a circulação no sentido da Praça do Marquês de Pombal

Rua Joaquim António de Aguiar - será impedida a circulação no sentido da Praça do Marquês de Pombal

Avenida António Augusto de Aguiar

Avenida Fontes Pereira de Melo (em caso de necessidade poderá ser isolada desde a Praça Duque de Saldanha)

Rua Braancamp

Avenida Duque de Loulé

Rua Alexandre Herculano

Rua Barata Salgueiro

Rua do Salitre

Praça da Alegria

Rua das Pretas

Largo da Anunciada