Celebrações da Páscoa sem troca de ramo, lava-pés e beijo da cruz

Compasso da Páscoa no mercado do Bolhão, no Porto, em 2018, um ritual que já não se realizou nas igrejas o ano passado

As celebrações da Semana Santa e a vigília pascal, que se iniciam este domingo e terminam no próximo (4 de abril), decorrem este ano nas igrejas portuguesas, ao contrário do que aconteceu em 2020. Mas o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) emitiu regras específicas devido à pandemia.

As missas voltaram a ser permitidas no dia 15 de março, quando o Governo levantou algumas medidas do confinamento, decretadas para diminuir a propagação da covid-19.

Nas celebrações da Páscoa, além dever ser respeitado o distanciamento social, o uso da máscara e a desinfeção das mãos, há outras restrições. Não pode haver aglomerações; não será trocado o ramo entre os participantes, nem terá lugar o lava-pés. Rituais pascais da igreja católica que culminam na Sexta-feira Santa com o beijo da cruz, o que, em Portugal, apenas será permitido a quem preside à celebração da eucaristia.

Este sábado, a CEP, presidida pelo bispo de Setúbal, José Ornelas, divulga uma mensagem para este período: "A esperança da Páscoa". Sublinha: "Apesar desta situação dolorosa, não deixemos que se extinga a esperança da Páscoa! Sem ela a vida torna-se árida, insuportável, sem sentido. Cristo ressuscitado e glorioso é a fonte profunda da nossa esperança viva".

Reforça que é "nas casas e nas famílias, à mesa" que "acontece o milagre da fraternidade cristã".

A mensagem tem uma palavra solidária para os que "são atingidos pela pandemia e sofrem nos lares, nos hospitais e nas instituições" e para "as famílias que perderam os seus entes queridos". Também um agradecimento, "pela heroicidade e dedicação à dignidade da vida humana, aos profissionais de saúde e de segurança, aos voluntários e a todas pessoas que fazem avançar a história da humanidade nos serviços essenciais e quotidianos ao bem comum".

Rituais alterados

Logo amanhã, Domingo de Ramos, a Conferência Episcopal Portuguesa pede que se evitem ajuntamentos e se suprima o principal ritual. "Os ministros e os fiéis que tenham nas mãos o ramo de oliveira ou a palma que trazem consigo; de nenhum modo seja permitido a entrega ou a troca de ramos", refere em comunicado, indicações reforçadas pelo Secretariado Nacional da Liturgia da igreja católica portuguesa.

Quinta-feira, ou quarta em algumas paróquias, é a missa crismal e compete ao bispo diocesano avaliar se tem "uma representação significativa de pastores, ministros e fiéis», podendo transferi-la para outro dia, de preferência dentro do tempo pascal.

Quinta-feira Santa, na missa vespertina da "Ceia do Senhor", omite-se o lava-pés. No final da celebração, o "Santíssimo Sacramento poderá ser levado, como se prevê no rito, para o lugar da reposição numa capela da igreja onde se possa fazer a adoração, no respeito das normas para o tempo da pandemia".

Na Sexta-feira Santa, limita-se o beijo da cruz ao presidente da celebração. A CEP pede, ainda, a introdução de uma oração «pelos doentes, pelos defuntos e pelos doridos que sofreram alguma perda».

A vigília pascal "poderá ser celebrada em todas as suas partes como previsto pelo rito".