Católicos LGBT abrem Centro Arco-Íris durante a JMJ

Durante os dias da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a Casa da Cidadania do Lumiar vai acolher e acompanhar os jovens LGBTQIA+ que vêm para Lisboa, transformando-o no Centro Arco-íris. Esta é uma iniciativa de algumas pessoas da comunidade LGBT católica portuguesa.

Segundo o comunicado enviado à redação do 7MARGENS, no dia 1 de agosto, a partir das 15h00, será apresentado a iniciativa "Mural dos Afetos", e também os grupos e comunidades LGBTQIA+ católicas que a constituem.

Além desta iniciativa, haverá um encontro com o padre jesuíta James Martin no dia 2 de agosto, a partir das 18h30. James Martin é uma figura importante no acolhimento de pessoas LGBT e autor de várias obras sobre o tema, incluindo Construindo Uma Ponte, que foi traduzido para português. O seu trabalho relativo a estes temas é reconhecido pelo Papa Francisco.

O Centro Arco-íris tem programado outras iniciativas, entre elas, uma celebração eucarística no dia 3 de agosto às 15h00, que ocorrerá no Convento de São Domingos - Rua João de Freitas Branco 12, próximo à estação de metro do Alto dos Moinhos, em Lisboa. Em seguida, às 17h30, haverá uma conversa com o padre James Alison, uma figura importante no apoio à comunidade gay. Essa conversa acontecerá no Centro Arco-íris, localizado no Largo das Conchas 1, na Quinta das Conchas, ao Lumiar.

Além disso, no mesmo local, no dia 4 de agosto às 15h00, será exibido o filme Wonderfully Made, seguido de um debate com o realizador e o produtor do filme. O programa tem o objetivo de promover a inclusão e o diálogo em relação à comunidade LGBTQ+.

Entre os dias 1 e 4 de agosto, o Centro Arco-íris estará aberto todas as tardes, das 14h00 às 20h00, a todas as pessoas que o queiram visitar e participar nas atividades ou simplesmente encontrar-se com pessoas e grupos da comunidade gay católica.

Os organizadores realçam que essas iniciativas foram criadas para afirmar a certeza e a confiança "de que todas as pessoas são chamadas a "levantar-se e a partir apressadamente", grávidas de Luz, uma Luz que é a expressão da reunião de uma diversidade de cores" e que o Centro Arco-íris vai procurar "ser um lugar de celebração da afetividade e da identidade humanas, promovendo um local de encontro de portas abertas para todos".

Todas informações sobre o acolhimento previsto e as atividades propostas está disponível no email centroarcoirisjmj23@gmail.com.