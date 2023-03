Luís Montenegro e Catarina Martins condenam ataque "hediondo" no Centro Ismaelita

Luís Montenegro reagiu ao ataque da manhã desta terça-feira, através da rede social Twitter, mostrando solidariedade e pesar às famílias das vítimas.

O presidente do PSD também destacou a "rápida e eficaz" intervenção da PSP no que considera um "crime hediondo que a justiça deve punir exemplarmente".

Catarina Martins condena duplo assassinato e envia condolências à comunidade ismaelita

A coordenadora do BE, Catarina Martins, condenou "o duplo assassinato no Centro Ismaelita de Lisboa" desta terça-feira, que tem "um trabalho imprescindível no acolhimento a refugiados", enviando condolências às famílias e a toda a comunidade ismaelita.

"Ainda perplexos com a notícia, condenamos veementemente o duplo assassinato ocorrido hoje no Centro Ismaelita de Lisboa, que desenvolve um trabalho imprescindível no acolhimento a refugiados", referiu Catarina Martins numa publicação na rede social Twitter.

A coordenadora do BE enviou "as sentidas condolências à família das vítimas e a toda a comunidade ismaelita".

Duas pessoas morreram na manhã desta terça-feira no Centro Ismaelita em Lisboa após um ataque com uma arma branca, disse à Lusa fonte policial.

A mesma fonte oficial da PSP disse que um suspeito foi detido e que a situação está atualmente controlada.