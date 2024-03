Caso Ihor. Tribunal leva ex-diretor de Fronteiras do SEF a julgamento

A juíza considerou que estavam "manifestamente indiciados" os factos imputados ao ex-diretor de Fronteiras do SEF, António Sérgio Henriques, e ao vigilante Manuel Correia no caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk em 2020.