Caso EDP: Juíza que foi casada com quadro do GES apresenta pedido de escusa

As defesas de Manuel Pinho e Alexandra Pinho revelaram que o ex-marido da juíza Margarida Ramos Natário recebeu 1,2 milhões de euros via 'saco azul' do GES. Cabe agora ao Tribunal da Relação avaliar se a magistrada vai continuar no julgamento.