Casillas e Sara Carbonero anunciam separação

Juntos há 11 anos, Iker Casillas e Sara Carbonero anunciaram na noite de sexta-feira que estão separados. A informação foi avançada em simultâneo no Instagram do antigo jogador e da jornalista, pondo fim a uma semana de especulações na imprensa espanhola.

"Hoje, o nosso amor de casal toma caminhos distintos, mas não afastados, pois seguiremos juntos na maravilhosa tarefa de continuarmos pais dedicados, como fizemos até agora", escreveram ambos na rede social, garantindo que a prioridade passa por partilhar a educação e o bem-estar dos dois filhos, e "protegê-los, para que cresçam num ambiente estável e saudável". "É uma decisão muito pensada e que tomamos de mútuo acordo", dizem ainda, num texto acompanhado por uma fotografia a preto e branco do casal. "Estamos enormemente orgulhosos da família que somos e de ter compartilhado um amor cheio de felicidade nos anos da nossa união", escrevem ambos.

Casados desde 2016, Carbonero e Casillas têm dois filhos, Martín e Lucas, de sete e quatro anos.

Até aí discretos, a relação entre Sara Carbonero e o jogador do Real Madrid ganhou fama mundial quando o guarda-redes da seleção de Espanha beijou a jornalista, que o entrevistava momentos após a vitória espanhola no Mundial de 2010.

Nos últimos anos, ambos enfrentaram problemas graves de Saúde. Em maio de 2019, durante um treino do FC Porto, Casillas sofreu um enfarte do miocárdio que viria a ditar o fim da carreira nos relvados. No mesmo ano, Sara Carbonero foi operada a um tumor maligno nos ovários. No mês passado sofreu uma recaída e foi novamente operada, em Madrid, dois dias depois de ter completado 37 anos.

Momentos muito complicados na vida de ambos que terão feito mossa na relação, segundo conta o El País, baseado em fontes próximas do casal, que sempre foi bastante reservado em relação à sua vida familiar.