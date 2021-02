Casal britânico encontrado morto em São Bartolomeu de Messines no Algarve

Um casal britânico foi encontrado morto em casa na quarta-feira à noite no concelho de Silves, no Algarve, "não existindo suspeita de crime", disse esta quinta-feira à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O casal, com idades de entre os 75 e os 80 anos, foi encontrado em casa por volta das 21:00 de quarta-feira "sem vida, depois de amigos terem alertado para a sua ausência", acrescentou a mesma fonte.

"Um amigo do casal deu o alerta para o 112 e os militares da GNR foram ao local, encontrando o mesmo na habitação sem vida, desconhecendo-se a causa da morte, mas não existe suspeita de crime", indicou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ambas as vítimas tinham nacionalidade britânica e residiam há vários anos na zona de São Bartolomeu de Messines, em Silves, no distrito de Faro.

O Núcleo de Investigação Criminal de Silves da GNR está a investigar as circunstâncias em que ocorreram as mortes, tendo os corpos sido encaminhados para o gabinete de medicina legal do hospital de Portimão.