Vieira suspende funções como presidente do Benfica. "O clube está primeiro"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, é um dos quatro detidos no âmbito de uma investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros

Luís Filipe Vieira suspendeu as funções como presidente do Benfica. Foi o advogado Magalhães e Silva quem comunicou a decisão de Vieira, que está a ser interrogado pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito da Operação Cartão Vermelho.

"A partir deste momento o senhor Luís Filipe Vieira suspendeu as suas funções como presidente do Sport Lisboa e Benfica e das suas participadas", informou o advogado à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal. Esclarecendo depois que "suspensão não é renúncia".

Magalhães e Silva explicou que esta decisão estava a ser comunicada "em simultâneo à comunicação social e às estruturas interessadas".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O Benfica está primeiro. Perante os eventos dos últimos dias, em que sou diretamente visado, e enquanto o inquérito em curso puder constituir fator de perturbação, suspendo com efeitos imediatos o exercício das minhas funções como presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como de todas as participadas do clube", disse Vieira num comunicado lido pelo seu advogado.

"Apelo a todos os benfiquistas para que se mantenham serenos na defesa do bom nome da grande instituição que é o Benfica", acrescentou Luís Filipe Vieira.

Direção do clube vai reunir-se

Perante estes últimos desenvolvimentos, a direção do clube da Luz vai reunir-se nas próximas horas, estando previsto um comunicado para dar conhecimento dos próximos passos, sendo que Rui Costa deverá substituir Vieira à frente dos destinos do Benfica. Aliás, ao que o DN apurou, a direção deverá emitir um comunicado ainda nesta sexta-feira a informar os sócios e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (porque Vieira é também presidente da SAD) das novas alterações no organograma da direção e da SAD.

Questionado à entrada do tribunal sobre quando serão conhecidas as medidas de coação, o advogado Magalhães e Silva afirmou que "pode demorar ou ser rápido, tudo vai depender do interrogatório".

O advogado vincou que não se encontra preocupado com os indícios que constam nos autos, num dia em que o presidente benfiquista será ouvido, embora não se sabendo se "pode demorar ou ser rápido", pois "tudo vai depender da duração dos interrogatórios" aos detidos no processo.

Tiago Rodrigo Bastos, que representa o filho de Luís Filipe Vieira, Tiago, também à entrada do tribunal, afirmou que vai contrariar a tese do Ministério Público. Tiago Vieira deverá prestar "alguns esclarecimentos", acrescentou.

"Não se trata de acreditar ou não acreditar. Diria que não se justifica rigorosamente de forma nenhuma", indicou Tiago Rodrigues Bastos aos jornalistas, quando questionado se acredita numa medida de coação preventiva de liberdade para os arguidos, tendo acrescentado: "A indiciação não faz muito sentido. A seu tempo, explicaremos".

Como tal, o causídico admitiu que Tiago Vieira poderá "prestar alguns esclarecimentos", de forma que se possam ultrapassar "algumas dúvidas que existam", num processo que "é muito grande" e que "demora algum tempo a ser visto", realçou.

Já o advogado de José António dos Santos, conhecido como 'rei dos frangos', afirmou que o seu cliente "não fez nada de ilegal, nem imoral e muito menos praticou qualquer crime".

Sem prestar quaisquer declarações, a advogada do agente de futebol Bruno Macedo, Paula Lourenço, foi a última a chegar às instalações do tribunal criminal, em Lisboa.

Os interrogatórios aos detidos no âmbito do processo 'Cartão Vermelho', entre os quais o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, vão decorrer ao longo do dia de hoje. Na quinta-feira, os detidos foram identificados pelo juiz de instrução, com a defesa a consultar a prova indiciária até às 22:00.

O empresário e presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, de 72 anos, foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".

Para esta investigação foram cumpridos 44 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida.

No mesmo processo foram também detidos Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos".

Rui Costa vai assumir funções

Luís Filipe Vieira entrou no Benfica como dirigente em 2001, na gerência de Manuel Vilarinho, e foi eleito a 3 de novembro de 2003 pela primeira vez como 33.º presidente do Benfica. Esta sexta-feira não se demitiu, mas suspendeu funções no clube, o que vai obrigar a que algum vice-presidente passe a desempenhar as suas tarefas. O eleito deverá ser Rui Costa, antigo jogador que está em funções de dirigente no clube da Luz desde 2008.

Durante os mandatos de Luís Filipe Vieira, a equipa de futebol conquistou os campeonatos de 2004/2005, 2009/2010, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 as Taças de Portugal de 2003/2004 e 2013/2014, as Taças de Liga de 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, e as Supertaças Cândido de Oliveira de 2005 e 2014, e 2016 tendo sido por duas vezes consecutivas finalista vencido da Liga Europa de 2012/2013 e 2013/2014.

Foi reeleito para um segundo mandato a 27 de outubro de 2006. Três anos depois, a 3 de julho de 2009, foi reeleito para um terceiro mandato, tendo vencido o seu adversário Bruno Costa Carvalho com 91,74% dos votos, depois de ter demitido a direção para provocar eleições antecipadas.

A 26 de outubro de 2012, foi novamente reeleito presidente do Benfica com 83,02% dos votos, contra 13,83% de Rui Rangel e 3,15% de votos brancos. Quarenta e dois dias depois, a 7 de dezembro, Vieira tornou-se no presidente com mais tempo de mandato na história do clube, ultrapassando Bento Mântua.

Em 27 de outubro de 2016, tornou a ser reeleito presidente do Benfica para um quinto mandato, com 95,52% dos votos, não tendo tido adversários no acto eleitoral.

Agora, na sequência da sua detenção no âmbito da operação Cartão Vermelho, decidiu esta sexta-feira suspender funções. A pasta da presidência, tal como indicam os estatutos do clube, irá ser ocupada por um vice-presidente, ao que tudo indica Rui Costa.

O antigo jogador, que abandonou os relvados ao serviço do clube da Luz na época 2007-08, iniciou funções de dirigente precisamente em 2008, como diretor desportivo. Ficaram célebres na altura algumas contratações sonantes, como quando foi buscar Pablo Aimar para herdar a sua camisola 10.

Alguns anos depois foi promovido a administrador da SAD do Benfica e depois da última eleição de Vieira passou a vice-presidente.