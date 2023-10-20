Carreira de técnico auxiliar de saúde para breve, garante Ministério da Saúde

A criação da carreira de técnico auxiliar de saúde está para breve e vai "valorizar de forma inequívoca" o papel dos trabalhadores, garantiu esta sexta-feira o Ministério da Saúde em comunicado..O comunicado surge no mesmo dia em que representantes sindicais de técnicos auxiliares de saúde se concentraram junto do Ministério para exigir uma carreira especial..O Ministério diz no documento que o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, se reuniu esta sexta-feira com as estruturas representativas dos técnicos auxiliares de saúde para finalizar as negociações relativas à criação da nova carreira destes profissionais, que está agora na fase final, com a última ronda negocial marcada para o próximo dia 6 de novembro.."As novas carreiras valorizam de forma inequívoca o papel destes trabalhadores no funcionamento dos serviços de saúde e na prestação de cuidados de saúde à população. A criação da carreira representa também o reconhecimento, por parte do Governo, da especificidade e exigência das funções desempenhadas por estes profissionais no apoio ao processo complexo, e muitas vezes imprevisível, que caracteriza a atividade que diariamente é desenvolvida nos serviços e estabelecimentos de saúde", refere o comunicado..Esta sexta-feira, junto do Ministério da Saúde, o coordenador da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), Sebastião Santana, disse à Lusa que a proposta de carreira que o Governo apresenta "está a anos-luz de fazer justiça a estes trabalhadores"..Em maio, o Ministério apresentou às associações representativas dos trabalhadores o projeto de decreto-lei que cria a nova carreira mas de acordo com o sindicalista a proposta deixa a "esmagadora maioria" dos trabalhadores fora da possibilidade de integração na carreira por não terem formação de técnico auxiliar de saúde.."(...) É absolutamente absurdo, porque a formação da carreira técnica auxiliar de saúde é ministrada no Serviço Nacional de Saúde por trabalhadores que não a têm. O que têm são coisas simples como 30 anos de experiência profissional e é com essa [experiência] que estão a formar quem vem de novo", salientou.