Carnaval com chuva, temperaturas até 24 graus e poeiras do norte de África

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a partir de hoje e até terça-feira de Carnaval, aguaceiros, temperaturas máximas entre os 17 e os 24 graus e poeiras provenientes do norte de África.

De acordo com o IPMA, até terça-feira o estado do tempo em Portugal continental será condicionado por uma depressão centrada a sudoeste da Península Ibérica.

Por causa da depressão, está previsto o transporte de poeiras em suspensão na atmosfera sobre o continente provenientes do norte de África, que deverão ter baixa concentração, mas podem aumentar temporariamente entre o final do dia de sábado e domingo.

A partir de hoje está também previsto um aumento da nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros no Algarve no fim do dia.

No sábado, os aguaceiros serão na região sul, podendo estender-se à região centro a partir da tarde. No domingo, os aguaceiros serão fracos e pouco frequentes, voltando a aumentar a frequência na segunda e terça-feira, podendo nestes dias ocorrer também na região norte.

"Esta situação meteorológica tem alguma incerteza associada devido principalmente à posição da referida depressão. Salienta-se que o regime de aguaceiros pressupõe precipitação intermitente e dispersa, tanto a nível espacial, como a nível temporal", refere o IPMA em comunicado.

Temperaturas máximas superiores ao normal para a época do ano

Quanto às temperaturas, o IPMA indica que irá sofrer pequenas variações, com os valores da mínima entre 8 e 13 graus Celsius no litoral e entre 6 e 9 graus no interior, sendo ligeiramente mais baixas, entre 3 e 6ºC, no interior Norte e Beira Alta.

Os valores da temperatura máxima serão superiores ao normal para a época do ano, situando-se entre 17 e 24 graus na maioria do território continental.

O vento será fraco a moderado, soprando moderado a forte no Algarve sábado e nas terras altas, em especial das regiões Centro e Sul.

O IPMA prevê ainda agitação marítima, com ondas de sueste na costa sul do Algarve com 1 a 2 metros, sendo entre 2 a 2,5 metros hoje e sábado.

Para o arquipélago da Madeira estão previstos períodos de muita nebulosidade e ocorrência de aguaceiros, em especial nas vertentes norte e nas terras altas.

Na segunda e terça-feira, a probabilidade para que ocorra precipitação diminui e os aguaceiros, a ocorrerem, serão de um modo geral fracos.

Está também previsto vento moderado a forte e temperaturas máximas entre os 16 e os 22.

Nos Açores, entre hoje e segunda-feira prevê-se nebulosidade mas alternando com abertas em todas as ilhas, não se esperando, precipitação significativa.

Na terça-feira de Carnaval, a "aproximação e passagem de uma superfície frontal fria com ondulações, com deslocamento lento e com atividade moderada" vai afetar o estado do tempo em todas as ilhas, começando pelas ilhas do Grupo Ocidental e estendendo-se gradualmente pelo restante Arquipélago.

Assim, é aguardado um aumento da nebulosidade com períodos de chuva fraca passando a aguaceiros fracos e, apenas nas ilhas Fores e Corvo, um ligeiro aumento da intensidade do vento.

As temperaturas máximas vão variar entre os 15ºC a 17ºC.