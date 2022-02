Carnaval. Chapitô invade esta 6.ª feira as ruas de Lisboa com um Flashmob

Na próxima sexta-feira, 25 de fevereiro, a Escola de Circo do Chapitô vai celebrar o Carnaval com um Flashmob no Terreiro do Paço, em Lisboa.

Sob o mote da Sustentabilidade, pelas 15.00, as ruas da baixa lisboeta vão encher-se de "espontaneidade" e "alegria" após dois anos sem celebrações de Carnaval.

Com vários percursos marcados com destino ao Terreiro do Paço, cerca de 100 alunos, professores e colaboradores da Comunidade Chapitô vão apresentar uma "coreografia final e música com um trio de fanfarra".

"Pretende-se celebrar um Carnaval bem circense que nos devolva a folia e a vontade de Futuro e até um pouco da tão típica transgressão desta data", diz a escola em comunicado.

O Chapitô é uma escola de artes circenses fundada em 1991 e dispõe de uma oferta formativa em Interpretação e Animação Circense e Cenografia, Figurinos e Adereços.