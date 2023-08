Cardeal Tolentino alerta que cristianismo necessita de "credibilidade existencial"

O cardeal José Tolentino Mendonça defendeu esta quinta-feira que "o cristianismo contemporâneo necessita da credibilidade existencial por parte dos cristãos", nomeadamente "credibilidade cultural, credibilidade de comunicação".

Na homilia da eucaristia que celebrou esta quinta-feira para jovens influencers católicos, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação (equivalente num governo civil a Ministério da Cultura e da Educação) exortou-os a "traduzir culturalmente a mensagem de Jesus".

"Vós, queridos jovens, tornai real o sonho do Papa Francisco, quando nos fala da necessidade de construir uma cultura do encontro e nos desafia a protagonizar juntos o sonho missionário de chegar a todos", afirmou, citado pela agência Ecclesia.

Segundo o cardeal madeirense, a presença no digital "é irreversível".

"Hoje, a questão já não é se vamos ou não interagir com a cultura digital, porque isso se converteu num facto irreversível. O ponto é 'saber fazê-lo'", disse o cardeal na missa celebrada na Universidade Católica Portuguesa (UCP).

Segundo Tolentino Mendonça, a presença digital, no cristianismo, não pede "heroísmos solitários", mas a "audácia de tecer relações de comunhão", defendendo o "trabalho em equipa".

"Temos de aprender a reconhecer o nosso próximo, inclusivamente o nosso próximo digital", afirmou.

Na ocasião, exemplificou que "a JMJ é um grande e inolvidável evento, já que conecta mais de um milhão de jovens que se olham, cara a cara, e tantos outros milhões no contexto digital, para mostrar ao mundo que a guerra e a ditadura da indiferença e a desigualdade entre os seres humanos não são uma inevitabilidade".

No âmbito do Festival da Juventude, a JMJ promove, na tarde de sexta-feira, um Festival de Influencers Católicos.

A JMJ decorre até domingo, com a presença do Papa Francisco, contando a organização com mais de um milhão de peregrinos.