Capotamento na VCI condiciona circulação Freixo/Arrábida

A circulação do trânsito na Via de Cintura Interna (VCI) no Porto, no sentido Freixo/Arrábida, está a fazer-se, na manhã desta sexta-feira, com dificuldade devido ao despiste de um veículo, seguido de capotamento, que provocou dois feridos ligeiros, disse fonte do CDOS.

O acidente ocorreu junto ao nó da Boavista, cerca das 07:40, e está a provocar extensas filas, uma vez que o trânsito flui muito lentamente, devido aos trabalhos para acompanhamento das vítimas e remoção dos veículos.

No local encontram-se cerca de 20 operacionais dos bombeiros, auxiliados por seis viaturas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse à Lusa que o elevado número de meios no local se deve ao facto de uma vítima ter ficado encarcerada.