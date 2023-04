Camião preso no túnel do Marquês depois de bater no teto. Trânsito está cortado

Um camião entrou esta quinta-feira no túnel do Marquês, em Lisboa, e ficou preso, obrigando ao corte do trânsito no sentido Amoreiras-Marquês de Pombal.

Segundo a Renascença, que confirmou a informação junto da Polícia Municipal, o incidente ocorreu de manhã e o trânsito está cortado desde as 10.50. De acordo com a rádio, as autoridades continuam a tentar remover o camião e não há, para já, previsão quanto à reabertura do túnel.

Já o Notícias ao Minuto confirmou, junto do Comando Metropolitano da PSP, que o camião não tinha dimensões para entrar no túnel mas que, ainda assim, tentou.