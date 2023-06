Escolas na Madeira encerradas na 3ª feira, devido à depressão Óscar

Camara Municipal do Funchal

Câmara do Funchal

O Governo da Madeira decidiu suspender a atividade letiva em todas as escolas da ilha na terça-feira, devido ao mau tempo que está a afetar o arquipélago.

Em comunicado, a Secretaria Regional da Educação informa que a decisão de "suspender a atividade letiva em todas as escolas e em todos níveis de ensino na ilha da Madeira" decorre da atualização das previsões meteorológicas relativas à passagem da depressão Óscar pelo arquipélago, com indicação de um período crítico entre as 06:00 e as 09:00 de terça-feira.

Na nota, a Secretaria Regional adianta ainda que o regresso à atividade letiva normal acontecerá na quarta-feira (07 de junho).

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão estas segunda e terça-feira sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e está em vigor até às 15:00 de terça-feira.

O mau tempo está a condicionar a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, que já ativou o plano de contingência, havendo registo de 28 voos cancelados e 12 divergidos.

O Serviço Regional de Proteção Civil e os serviços de proteção civil municipais mobilizaram equipas de prevenção e todos os percursos pedestres recomendados nas serras da Madeira foram encerrados, mas não há registo de ocorrência consideradas graves.

O Serviço Municipal de Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a oeste, indicou, em comunicado, que seu dispositivo no terreno é composto por mais de 20 operacionais, referindo "algumas ocorrências", nomeadamente derrocadas nos sítios da Fajã das Galinhas, cujo acesso está encerrado, do Foro e da Corrida, nas zonas altas.

Serviços não essenciais encerrados no Funchal

A Câmara do Funchal também já anunciou que os serviços administrativos do município, museus, espaços culturais, recreativos e desportivos vão estar encerrados na terça-feira para reduzir a circulação de pessoas no concelho.

Em comunicado, o município indicou que até ao momento o serviço de Proteção Civil registou 15 ocorrências no concelho.

Ainda segundo a Câmara do Funchal, esta segunda-feira à tarde os serviços administrativos do município já encerraram mais cedo, "o que terá contribuído para amenizar o tráfego automóvel no centro da cidade", mesmo nas habituais horas de maior tráfego.

"Neste momento encontram-se encerrados os complexos balneares da FrenteMar Funchal, Parque Ecológico, tendo a Câmara do Funchal articulado com a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento o fecho da promenade Funchal -- Câmara de Lobos", refere o município.

Na nota, a autarquia apela a que a população se mantenha "tranquila, mas vigilante, devendo recorrer ao 112 em casos de emergência".

De acordo com delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Victor Prior, até ao final da tarde desta segunda-feira a queda de chuva já tinha ultrapassado o nível de aviso vermelho em três pontos nas serras sobranceiras à cidade do Funchal.

O responsável explicou, em declarações à agência Lusa, que o limite de 60 litros por metro quadrado em seis horas (60 mm/6 h) foi ultrapassado no Chão do Areeiro, a 1.500 metros de altitude, onde a precipitação atingiu 117 mm, e no Pico Alto, a 1.100 metros de altitude, que registou 110 mm.

Por outro lado, a estação meteorológica situada no Monte, a 600 metros de altitude, já sinalizou 100 mm, ao passo que a baixa do Funchal regista 34,3 mm.

Aeroporto da Madeira acionou plano de contingência devido a mau tempo

O Aeroporto da Madeira ativou o plano de contingência face ao mau tempo na região, que já provocou o cancelamento de 28 voos, enquanto outros 12 divergiram, revelou a ANA -- Aeroportos de Portugal.

Segundo uma nota divulgada pela ANA, as condições adversas, sobretudo de forte chuva, devem manter-se durante o dia de terça-feira, tendo sido reforçadas as equipas no terminal para apoio dos passageiros afetados.

A ANA adianta ainda que as unidades de restauração vão funcionar fora do horário normal, o mesmo acontecendo com os balcões de atendimento das companhias aéreas e diferentes empresas.

Ainda de acordo com a ANA, também foi ativada a plataforma InMadeira para tentar garantir alojamento e a empresa está igualmente a trabalhar com diversos parceiros para garantir assistência de enfermagem.

Na nota, a empresa indica que "a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para o aumento da tempestade durante o dia de amanhã [terça-feira], pelo que poderão ocorrer mais constrangimentos na operação".

Devido a esta situação, apela aos passageiros que tentem confirmar as respetivas viagens antes de se deslocarem para o aeroporto, evitando aglomerações desnecessárias.