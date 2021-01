Lisboa ativa plano de contigência para os sem abrigo devido ao frio

"O Plano Municipal de Contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo perante a vaga de frio vai ser ativado hoje, 5 de janeiro, tendo em conta as previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para descida muito acentuada das temperaturas", informa a Câmara Municipal de Lisboa num comunicado.

"Este plano tem a novidade de o dispositivo montado estar adaptado às atuais contingências de pandemia de COVID-19, havendo um espaço especificamente destinado a triagem e refeições e outro para pernoita", pode ler-se ainda na mesma nota.

A Proteção Civil emitiu esta terça-feira um aviso à população devido à previsão de frio, chuva e vento, recomendando que sejam tomadas medidas de prevenção e se dê especial atenção ao uso de equipamentos de combustão.

O aviso à população da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem por base informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que prevê para hoje e para quarta-feira tempo frio, com temperaturas mínimas a variar entre os -4 e os 08 graus celsius e as máximas entre os 05 e os 17 graus, e vento que pode ser forte nas terras altas.

A ANEPC destaca também a necessidade de especial atenção aos grupos populacionais mais vulneráveis, crianças, idosos e pessoas portadoras de patologias crónicas e população sem-abrigo.

Face à situação meteorológica, a ANEPC recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, recomenda a observação e divulgação das principais medidas de autoproteção para estas situações.