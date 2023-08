Câmara das Caldas critica encerramento do serviço de ginecologia - obstetrícia do Centro Hospitalar do Oeste

A presidência da Câmara Municipal das Caldas da Rainha emitiu esta sexta-feira uma declaração sobre o encerramento do Serviço de Ginecologia - Obstetrícia do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), em Caldas da Rainha, no âmbito de obras de requalificação, tendo criticado o fecho do serviço.

"Tornou-se evidente para o Município das Caldas da Rainha a imprescindibilidade e a necessidade das obras de requalificação deste serviço, o que já não se considerou muito compreensível é que tal implicasse o encerramento do serviço no CHO (obrigando à deslocação das utentes para o Hospital de Leiria)", pode ler-se na nota enviada às redações.

O município recorda que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste informou a 25 de maio que o serviço iria encerrar temporariamente de 1 junho até ao final de outubro de 2023, para obras de requalificação "no valor de 1.208.316,50€, que visavam melhorar as condições de qualidade, conforto e segurança para utentes e profissionais de saúde".

A atividade assistencial foi suspensa no Serviço de Obstetrícia no Centro Hospitalar do Oeste, pelo que seria assegurada pelo Centro Hospitalar de Leiria, mas "os profissionais de saúde do Hospital de Leiria anunciaram publicamente uma sobrecarga de trabalho de vários obstetras devido ao encerramento da maternidade do Hospital das Caldas da Rainha, e que essa circunstância os obrigava à entrega junto da Direção Executiva do SNS e da Ordem dos Médicos, de escusas de responsabilidade clínica e pedido de ajuda para reforço da equipa de urgência, perante o atual cenário que estavam a ser confrontados desde o início de Junho, com o alargamento da área de influência ao Centro Hospitalar do Oeste, situação que motivou um aumento muito significativo de afluência ao serviço de urgência e do número de partos, sem um consentâneo ajustamento do número de elementos na equipa de urgência".

A Câmara das Caldas da Rainha alerta assim ao Governo e ao Ministro da Saúde, "para a necessidade urgente de aprovar o plano diretor do CHO, assegurar a intervenção organizada nas instalações do atual Centro Hospitalar, investindo nos edifícios, em novos equipamentos e na contratação dos profissionais necessários, de forma a garantir uma adequada prestação de cuidados de saúde de qualidade".

Na declaração assinada pelo autarca caldense, Vítor Marques, o Ministério da Saúde é acusado de "falta de vontade". "O país tem assistido ao encerramento de vários Blocos de Parto, o que tem colocado dificuldades às grávidas e recém-nascidos", pode ler-se.

"A anunciada operação 'Nascer em Segurança no SNS', modalidade rotativa, que se soma ao encerramento imprevisto e reiterado sempre que a falta de médicos impede que as escalas sejam asseguradas, tem gerado incerteza e insegurança nos cidadãos que necessitam de recorrer a estes cuidados, representando um forte entrave ao planeamento de um nascimento desejavelmente com tranquilidade e em segurança", refere a nota.