Câmara das Caldas coloca faixas negras nos edifícios municipais em luto pelo hospital

Novo Hospital do Oeste

O presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Vítor Marques, convocou esta sexta-feira "uma jornada de Luto, que é também uma jornada de Luta, pelo Hospital de Caldas da Rainha".

Entre esta sexta-feira e sábado vão ser colocadas faixas negras nos edifícios municipais, ação para a qual foram convidadas a aderir todas as Juntas e Uniões de Freguesia. Paralelamente, está marcada para as 11:00 deste sábado uma concentração a partir do Largo Conde Fontalva (Rainha), que depois seguirá numa ação cívica pela cidade, num percurso que inclui a Rua Heróis da Grande Guerra, depois pela Rua das Montras, dirigindo-se depois à Praça da República (Praça da Fruta).

Em causa está a decisão anunciada na semana passada pelo ministro da Saúde, que "não se refere apenas à construção de um equipamento essencial fora de Caldas da Rainha, mas implica objetivamente o encerramento dos cuidados hospitalares neste concelho".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A autarquia convida todos os cidadãos a juntarem-se ao protesto e a apresentarem-se "vestidos com uma ou mais peças de roupa negra".

Vítor Marques, citado por uma nota enviada às redações, garante que a Câmara vai lutar até ao último dia pelo Hospital de Caldas e por cuidados de Saúde de qualidade para os caldenses, "com a garantia de que todos estão cobertos por cuidados hospitalares de proximidade e que uma decisão do Estado Central não vai deixar uma onda de devastação social e económica no seu concelho, que nenhuma medida compensatória poderá aliviar".