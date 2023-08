Calor vai continuar, mas com temperaturas normais de agosto

Portugal vai continuar a viver dias de tempo quente nos próximos dias, mas as temperaturas vão começar a descer, começando pelo litoral, para valores considerados habituais para o mês de agosto, de acordo com informações recolhidas pelo DN junto do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Começa a ocorrer uma descida da temperatura no litoral já amanhã, em alguns locais a descida da temperatura máxima será até acentuada. Gradualmente, a situação do tempo quente vai-se restringindo apenas às regiões mais interiores do território do continente. A partir de quinta-feira, só muito localmente é que deverá ocorrer aviso de temperatura quente, mais nos distritos do interior, nomeadamente Bragança e Castelo Branco", explica a meteorologista Ângela Lourenço, adiantando que esta descida de temperatura será em média de quatro a seis graus de diferença, podendo chegar até aos 10 graus junto ao mar.

Quanto ao Algarve, nos próximos dois a três dias haverá também um alívio do calor, mas "para quinta-feira é possível que suba a temperatura, podendo vir a registar-se valores bastante elevados" e que podem superar os 35 graus.

De acordo com esta meteorologista do IPMA, "o litoral vai estar nos próximos dias mais ameno, com temperaturas típicas de agosto, ou seja, temperaturas que podem ultrapassar pontualmente os 30 graus, mas já não se esperam valores como os registados no domingo ou esta segunda-feira. No interior, a descida mais significativa poderá ser apenas na quinta-feira e, a partir daí, as temperaturas deverão estar também bastante mais próximas daquilo do que é normal para esta época do ano".

Esta descida da temperatura reflete-se também no nível de aviso por causa do calor. "Esta segunda-feira existia aviso vermelho para seis distritos - Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Lisboa e Setúbal - mas para terça-feira espera-se apenas situações de nível laranja", refere Ângela Lourenço.

De acordo com o IPMA, o aviso vermelho passa a laranja até ao final do dia de hoje em Évora, Santarém, Castelo Branco e Portalegre, sendo que nos distritos de Lisboa e Setúbal passará diretamente para amarelo pelo menos durante esta terça-feira. Em distritos como Viseu, Leiria e Coimbra, o aviso laranja passará de laranja para amarelo na quarta-feira, enquanto que em Bragança e Guarda o aviso laranja manter-se-á ativo até ao final deste mesmo dia.

O mesmo não se passa com os níveis de risco de incêndio também divulgados pelo IPMA. Esta segunda-feira, mais de 120 concelhos do interior Norte e Centro, bem como os distritos de Beja e Faro, encontravam-se em perigo máximo de incêndio, sendo que no patamar de risco muito elevado estavam cerca de 60 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Lisboa, Leiria, Aveiro, Viseu, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. "Vamos ter aqui dois a três dias com o perigo de incêndio máximo muito elevado quase na generalidade do território, mas ao longo da semana poderá haver um desagravamento ligeiro nas zonas mais próximas do mar, mantendo-se elevado no interior ao longo de toda a semana", adianta a mesma especialista do IPMA.

Combate aos fogos "está mostrar eficiência"

O ministro da Administração Interna disse esta segunda-feira que "para já" não vai ser declarada a situação de alerta devido aos incêndios rurais, tendo em conta a resposta do dispositivo ao combate e as condições meteorológicas. "Quer pela resposta do dispositivo, quer pelo número de incêndios, quer pela alteração que parece ser positiva do movimento dos ventos e também porque tem havido, de ontem [domingo] para hoje [segunda-feira], uma relativa reposição da humidade noturna, para já não vai ser determinada a situação de alerta", afirmou José Luís Carneiro.

O ministro considerou, ao final da manhã, que os meios e o dispositivo de combate aos fogos estão "a mostrar eficiência". "O dispositivo está a conseguir demonstrar capacidade na resposta aos incêndios, apesar de termos tido dois grandes incêndios e de maior dimensão de área ardida", disse, referindo-se aos fogos em Proença-a-Nova e Ourém.

