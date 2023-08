Calor coloca cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve em perigo máximo de incêndio

Mais de 50 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve estão esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão em perigo máximo 51 municípios dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Santarém.

Em perigo muito elevado de incêndio estão outros 50 municípios nos concelhos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Santarém, Beja e Faro.

Já em perigo elevado cinco concelhos algarvios, toda a região do Alentejo e outros 30 municípios nos distritos de Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra, Viseu e Vila Real.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Desde o início do ano, as mais de 5.181 ocorrências de fogo já afetaram 10.565 hectares de espaços rurais.

Lisboa, Faro e Madeira sob aviso amarelo por causa do calor e vento

O distrito de Faro e a Região Autónoma da Madeira estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido ao calor e Lisboa estará a partir de quinta-feira, mas por causa do vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura está ativo até às 21:00 desta quarta-feira em Faro e prolonga-se até às 18:00 de quinta-feira nas ilhas da Madeira (costa Norte e costa Sul) e Porto Santo.

Já o distrito de Lisboa estará sob aviso amarelo atendendo ao vento a partir das 12:00 de quinta-feira, pelo menos até às 21:00. O IPMA refere que o vento em Lisboa soprará de noroeste, por vezes forte, com rajadas até 70/75 quilómetros por hora.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quarta-feira uma pequena descida da temperatura máxima e vento por vezes forte no litoral Sul e terras altas. São igualmente esperados períodos de chuva, em geral fraca, nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 13º Celsius (Guarda e Viseu) e os 20ºC (Lisboa e Santarém) e as máximas entre os 22ºC (Porto) e os 36ºC (Faro).