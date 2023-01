Ao ano novo chamou Fernando Pessoa "a ficção de que começa alguma coisa", mas, nos escritórios da lisboeta Rua dos Douradores, onde se foi dedicando à correspondência comercial de várias empresas, nem o poeta escapou à convenção de medir o tempo que passa de acordo com o calendário gregoriano. Iniciado o ano de 2023 (da era de Nosso Senhor Jesus Cristo, acrescentariam os nossos antepassados quando chamados a lavrar documentos oficiais), importa lembrar que, em vários pontos do globo, o calendário ocidental (fixado no final do século XVI pelo Papa Gregório, em substituição da era de César) coexiste com outras formas tradicionais de medir o tempo.

O caso mais conhecido é o da China, que este ano celebrará a entrada do novo ano (o do Coelho) a 22 de janeiro. Para a popularidade desta tradição no Ocidente muito contribuirá o seu colorido, com os doze animais associados a cada ano a corresponderem aos signos da astrologia chinesa. De acordo com a lenda, estas terão sido as espécies a responder ao chamamento de Buda para uma distribuição de tarefas, correspondendo a sua ordem de "entrada em cena" à celeridade com que chegaram ao encontro do "Iluminado": Rato, Búfalo, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e o Porco. Este calendário tem 12 meses e um total de 354 dias. Para não se perder a sincronia com o ciclo solar (de 365,25 dias) é acrescentado um mês aproximadamente a cada três anos.