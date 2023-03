Calendário das provas de aferição alterado para facilitar realização em formato digital

As datas de algumas provas de aferição foram alteradas para facilitar a realização em formato digital, alargado este ano a todos os alunos do 2.º, 5,º e 8.º anos, segundo a alteração ao calendário escolar publicada esta sexta-feira.

De acordo com o despacho publicado hoje em Diário da República, há novas datas para as provas de Ciências Naturais e História e Geografia.

A prova de aferição de Ciências Naturais e Físico-Química, realizada pelos alunos do 8.º ano, estava prevista para o dia 2 de junho e foi adiada para 5 de junho, enquanto a componente de observação e comunicação científicas passou para o dia 24 de maio, realizando-se em dois turnos.

No caso de História e Geografia, do 5.º ano, a prova foi antecipada um dia, de 07 de junho para 06 de junho.

São as únicas duas alterações ao calendário das avaliações externas para este ano e, segundo o texto do diploma, o objetivo é facilitar a sua realização em formato digital que, pela primeira vez, será implementada em todas as escolas nas provas de aferição dos 2.º, 5,º e 8.º anos.

Assim, e de forma a consolidar procedimentos, este ano todas as provas vão ser realizadas em dois turnos, ao contrário do que acontece habitualmente, para que possam decorrer "de forma equilibrada, com maior capacidade de acomodação à mudança que se opera no âmbito do projeto de desmaterialização das provas de avaliação externa", lê-se no despacho.

"Em resultado do desenvolvimento do processo de implementação da desmaterialização das provas de aferição, com vista à consolidação dos seus procedimentos, (...) procede-se ao ajustamento das datas de realização daquelas provas, decorrente da necessidade de se preverem dois turnos sequenciais de realização, para cada uma das disciplinas e anos com provas de aferição.

A partir do próximo ano, a desmaterialização da avaliação externa será alargada às provas finais de ciclo, realizadas pelos alunos do 9.º ano, e no ano seguinte, de acordo com o que está previsto pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), a ideia é que também os alunos do secundário passem a fazer os exames nacionais no computador.

Além das alterações para o ano letivo em curso, o diploma introduz, a partir do ano letivo 2023-2024, a componente de produção e interação orais de Inglês para os alunos do 8.º ano, bem como alterações nas datas para a afixação das pautas e dos resultados dos processos de reapreciação.