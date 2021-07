Cabrita não se demite e diz que ninguém está acima da lei

"Não desejo a ninguém ver-se envolvido numa situação tão dramática como esta", disse o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que, esta sexta-feira, falou, pela primeira vez, do acidente da A6 que envolveu o carro em que seguia e do qual resultou uma vítima mortal.

Aos jornalistas, Eduardo Cabrita afirmou que ninguém está acima da lei. Não existe "nenhum cidadão ou entidade que esteja acima daquilo que é o quadro legal aplicável", afirmou, garantindo o "apuramento total" dos acontecimentos que resultaram no atropelamento mortal. O acidente aconteceu a 18 de junho e a vítima mortal era um trabalhador que fazia trabalhos de manutenção na A6.

O Ministério da Administração Interna e todas as pessoas com envolvimento no caso "não deixarão de prestar toda a colaboração que sejam necessária ao apuramento total da caracterização do que ocorreu", assegurou Eduardo Cabrita.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Quer o MAI quer as pessoas que estiveram no local, quer as estruturas do MAI, designadamente entidades dependentes, forças de segurança e seus elementos, não deixarão de prestar a sua colaboração necessária àquilo que sejam todos os pedidos necessários para apurar o que aconteceu", acrescentou, referindo que foi "aberto o devido inquérito" pelo Ministério Público.

No plano pessoal, Eduardo Cabrita disse não desejar a ninguém uma situação semelhante. "Trata-se de uma circunstância terrível que não desejo a ninguém que passe por algo similar. As minhas palavras são reafirmar aquilo que fiz logo a seguir, apresentar as minhas condolências à família do trabalhador vítima mortal".

Eventual saída do Governo é da responsabilidade do primeiro-ministro, diz Cabrita

O ministro voltou a referir que não deseja a ninguém "ver-se envolvido na qualidade passageiro numa situação tão dramática como esta" e pediu que se confiasse nas entidades competentes para apurar os factos, afirmando que esta situação não deve servir para "confrontação política"

"No plano pessoal jamais passei por algo similar. Não desejo a ninguém que tal suceda", sublinhou.

Sobre se tem condições para se manter no Governo, Cabrita disse que essa decisão "é da estrita responsabilidade do senhor primeiro-ministro". "Tenho quatro anos de exercício de funções que corresponderam aos quatros anos de melhores indicadores de segurança em Portugal".

Eduardo Cabrita quebra, assim, o silêncio, duas semanas depois do acidente na A6, não esclarecendo, no entanto, a velociadade a que ia o carro em que seguia quando ocorreu o acidente. "Foi o Ministério da Administração Interna a dar a devida nota do infeliz acidente e porque está aberto o devido inquérito por parte do MP, sujeito a segredo de justiça", argumentou.