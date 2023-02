Buscas para encontrar pescador desaparecido em Sines suspensas

As buscas por um pescador de 38 anos que desapareceu no sábado ao largo da orla costeira de Sines, Setúbal, foram este domingo suspensas pelas 17:40, disse à agência Lusa fonte da Polícia Marítima.

De acordo com o comandante da Polícia Marítima de Sines, Luís Filipe Duarte, as buscas por terra e mar, no sentido de encontrar um pescador que praticava pesca submarina, vão ser retomadas na segunda-feira, cerca das 07:30.

"Na segunda-feira vamos continuar as buscas com o mesmo dispositivo e vamos alargar as mesmas para a parte norte da praia. Hoje utilizámos também um drone da Polícia Marítima para tentar localizar o pescador", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que o alerta para o desaparecimento do pescador foi dado no sábado, pelas 22:00.

As operações de socorro mobilizam hoje três mergulhadores forenses, elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, Polícia Marítima, auxiliados por uma moto de água, duas embarcações, duas viaturas terrestres, além de um meio aéreo da Força Aérea.

Notícia atualizada às 18.50.