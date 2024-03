"É muito melhor cozinhar agora, dá para fazer mais coisas, tem mais espaço. Com o forno então, faço o meu famoso empadão de frango e tortas, tudo bem temperado", destaca a cozinheira. Do lado de fora, Andreia construiu uma bancada de madeira para dar suporte a um galão grande de água, que serve para limpar as loiças - antes eram lavadas em uma bacia no chão. "Bem mais fácil, sem ter que se abaixar", recorda Andreia. Uma mesa e grelha também ficam do lado de fora em dias ensolarados. Aos domingos, o churrasco no estilo brasileiro é garantido e partilhado com os vizinhos, que não param de chegar para morar no local como fuga ao alto preço dos arrendamentos em Lisboa e zonas próximas.