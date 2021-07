Brasil realiza operação contra grupo suspeito de enviar cocaína para Portugal

© REUTERS /US DEA/HANDOUT VIA REUTERS

A Polícia Federal do Brasil realizou esta segunda-feira uma série de ações para desarticular um grupo criminoso alegadamente responsável por tráfico internacional de drogas que terá enviado cocaína escondida dentro de um avião para Portugal.

Segundo um comunicado divulgado no site da polícia brasileira, cerca de 20 agentes cumprem três mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em casas de suspeitos nas cidades de Fortaleza e Aquiraz, ambas no estado do Ceará.

A Operação 85 decorre de uma investigação instaurada em abril de 2021 para apurar "crime de tráfico internacional de drogas, a partir da apreensão de 85 quilos de cocaína em Lisboa - Portugal, em voo que partiu de Fortaleza na noite de 17/4/2021".

A polícia brasileira frisou que já identificou indícios da participação de empregados cúmplices do aeroporto de Fortaleza no crime, que teriam introduzido a droga no compartimento de carga de uma aeronave de maneira clandestina.

Os suspeitos incorrem em penas de até 40 anos de prisão no Brasil.