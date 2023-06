Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real sob aviso laranja de precipitação

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão esta quinta-feira sob aviso laranja de precipitação até às 21:00, prevendo-se aguaceiros localmente fortes, granizo e trovoada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Aguaceiros localmente fortes, por vezes de granizo e acompanhados de trovoada", indicou o IPMA relativamente ao aviso laranja de precipitação para estes quatro distritos de Portugal continental, na sequência de uma nova atualização dos avisos meteorológicos.

A mais recente atualização, além de aumentar o aviso de precipitação de amarelo para laranja nestes quatro distritos, altera o período horário dos avisos previstos para o dia desta quinta-feira, que passam a ser entre as 14:51 e as 21:00 (o anterior era das 13:54 às 21:00), mantendo seis distritos de Portugal continental sob aviso laranja de "trovoadas frequentes e concentradas" em Braga, Bragança, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

A atualização do IPMA acrescenta Faro e Beja aos distritos sob aviso amarelo de precipitação e de trovoada, que se juntam a Évora, Porto e Portalegre.

Assim, dos 18 distritos de Portugal continental, há 11 que estão esta quinta-feira, até às 21:00, sob aviso de precipitação e de trovoada, uns com aviso amarelo e outros com laranja.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.