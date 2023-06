Bombeiros de Albufeira denunciam 344 multas de trânsito em serviço de urgência

Os Bombeiros Voluntários de Albufeira denunciaram, através de uma carta dirigida ao ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e à Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, o elevado número de multas que têm vindo a receber desde o início do ano devido aos radares fixos à entrada de Faro e Portimão.

Desde o início do ano, os bombeiros já receberam 349 multas, das quais 344 são referentes a ambulâncias ao serviço de urgência médica e hospitalar devidamente identificadas. Referem ainda que a maioria dos autos de contraordenação reportam-se à viatura dada pelo INEM resultante do protocolo com o INEM.

Segundo os bombeiros, a resposta aos autos de contraordenação "implicam custos superiores a 172 horas de trabalho direto, portes CTT no valor de 1029,55€, 344 envelopes, 800 impressões, 800 folhas de papel, 344 deslocações aos serviços dos CTT".

Por isto, os bombeiros pedem que sejam adotadas medidas de simplificação para este procedimento "já que a par das forças de segurança facilmente poderá a ANSR identificar as matrículas das viaturas de emergência, e mais que não seja, num ato de boa-fé considerar que os Bombeiros e as suas ambulâncias de emergência e socorro quando estão em excesso de velocidade fazem-no com a marcha assinalada e efetivamente em socorro de alguém, como é sua função".