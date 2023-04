Boaventura de Sousa Santos suspenso do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

O sociólogo Boaventura Sousa Santos foi suspenso do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO), anunciou esta instituição não-governamental associada à UNESCO.

A suspensão surge um dia depois de o Centro de Estudos Sociais de Coimbra (CES) ter anunciado também a sua suspensão de todos os cargos que ocupava na instituição, após denúncias de assédio sexual.

"Enquanto decorrem as investigações em curso, decidimos suspender todas as atividades de Boaventura de Sousa Santos na CLACSO", indicou esta instituição em comunicado publicado no site oficial.

"Face à notoriedade pública dos acontecimentos ocorridos no CES de que tivemos conhecimento nos últimos dias, A CLACSO reafirma a sua posição de tolerância zero e repúdio absoluta ao assédio sexual e solidariza-se com todas as pessoas afetadas por esta forma de violência", lê-se no texto, assinado pelo comité diretivo da CLACSO.

"Da mesma forma, exortamos a uma profunda reflexão sobre o assédio sexual nas instituições académicas e de pesquisa que não sejam alheias às relações de poder que produzem vínculos desiguais e geram violência e assédio", refere o comunicado..

E reitera o compromisso de "promover e contribuir para a geração de um ambiente de trabalho mais igualitário e livre de todas as formas de violência e assédio".

A CLACSO reúne 836 centros de investigação e pós-graduação no campo das Ciências Sociais e das Humanidades em 55 países da América Latina e noutros continentes.

Numa carta aberta, Boaventura de Sousa Santos negou as acusaões de assédio sexual e moral feitas por três investigadoras do CES e disse estar a ser alvo de "uma difamação anónima, vergonhosa e vil".