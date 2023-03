Bispos: Igreja Católica em Portugal está num "ponto sem retorno" no combate aos abusos

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) considerou esta terça-feira que a Igreja Católica em Portugal está "num ponto sem retorno" quanto aos abusos sexuais.

Em comunicado divulgado no final da reunião do Conselho Permanente, que decorreu em Fátima, os bispos que integram a CEP asseguraram que a Igreja irá continuar "a trabalhar, dando atenção aos muitos indicadores que estão presentes no Relatório Final" da Comissão Independente para o Estudos dos Abusos Sexuais de Menores na Igreja Católica em Portugal, apresentado em 13 de fevereiro.

"O caminho que a Igreja em Portugal está a percorrer, seguindo os passos de um processo que o Papa Francisco indicou para toda a Igreja e que tem por objetivo essencial proteger as vítimas e garantir a segurança e confiança nos ambientes da Igreja Católica, abre portas à esperança e ao compromisso para que comportamentos e atitudes do passado não se voltem a repetir", acrescenta o comunicado do Conselho Permanente da CEP.