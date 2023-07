Bispo Américo Aguiar vai visitar a Ucrânia

"Na sequência de um convite feito por representantes da Conferência Episcopal ucraniana que, há cerca de duas semanas visitaram a sede da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, deslocar-se-á à Ucrânia para se encontrar com jovens", pode ler-se na nota da assessoria da Jornada.

Acrescenta-se que "as datas e locais desta deslocação não serão revelados por motivos de segurança".

O Papa Francisco anunciou hoje a criação de 21 novos cardeais, incluindo o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, no consistório marcado para 30 de setembro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com uma publicação do canal Vatican News na rede social Twitter, o Papa Francisco anunciou, após a recitação da oração do Angelus, um consistório em 30 de setembro, véspera do início da próxima Assembleia Sinodal, para a criação de 21 novos cardeais, incluindo o bispo Américo Aguiar, o único português.

Segundo a agência Ecclesia, o Colégio Cardinalício tinha, até agora, 222 membros, incluindo cinco portugueses: Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito e José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos.