Belém. Encontrado corpo de um homem dentro de viatura que terá caído à água

Na Doca do Bom Sucesso, em Belém, foi encontrado, esta quinta-feira de manhã, o corpo de um homem que se encontrava dentro de uma viatura "que terá caído à água", informou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

Após pedido de apoio da Polícia Judiciária (PJ) para a localização de uma viatura que se encontrava submersa na Doca do Bom Sucesso, foram desencadeadas buscas no local. As diligências envolveram elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa e do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima e foram acompanhadas pela PJ.

A equipa de mergulhadores forenses da Polícia Marítima localizaram na manhã desta quinta-feira "a viatura com um ocupante no seu interior, um homem com cerca de 50 anos, já sem vida".

"O corpo da vítima foi posteriormente retirado para terra, onde foi declarado o óbito pelo Delegado de Saúde, sendo posteriormente transportado pelos Bombeiros do Dafundo para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa, conforme indicações do Ministério Público", pode ler-se na nota

A viatura foi retirada da água numa operação que teve o apoio dos elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O caso vai ser entregue à Polícia Judiciária, indica ainda a Autoridade Marítima Nacional.