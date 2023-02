Bebé e dois adultos morrem em acidente no concelho da Marinha Grande

Três pessoas morreram, incluindo um bebé de dois meses, e duas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois veículos hoje no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, disse fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

As vítimas mortais são, além do bebé, dois homens, um de 31 anos e outro de 58, adiantou à Lusa a mesma fonte. "Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros, uma mulher de 30 anos e um menino de 9 anos", acrescentou a GNR, esclarecendo que os feridos foram transportados para o Hospital de Santo André, em Leiria.

A morte do bebé ocorreu já neste hospital.

Fonte da GNR afirmou que o acidente, uma colisão entre uma viatura ligeira e outra de mercadorias, ocorreu pelas 19.49, na Estrada Atlântica, em Pedras Negras, São Pedro Moel.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, ao local acorreram um total de 32 operacionais, dos bombeiros da Marinha Grande e Vieira de Leiria, meios do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por 13 viaturas.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR, pelo que a Estrada Atlântica ainda se encontra cortada ao trânsito e, pelas 22:49, não havia previsão para a sua reabertura.