Bebé de quatro meses morre em Matosinhos

Uma bebé de quatro meses morreu em Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, esta quarta-feira. A PSP foi chamada para acompanhar a remoção do cadáver, confirmou à Lusa fonte policial.

Segundo fonte do Comando Sub-regional da área Metropolitana do Porto, a PSP foi chamada ao local às 13.36 horas. Segundo o JN, o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.

A fonte policial confirmou à Lusa que o óbito do bebé foi confirmado no local pelos operacionais do INEM que lá acorreram, tendo sido acionado o apoio psicológico para os familiares da criança.

"As causas da morte não são ainda conhecidas", disse.