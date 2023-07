Baixa na Comissão Técnica do novo aeroporto por "divergências" com a coordenadora

Mafalda Carmona abandonou a Comissão Técnica Independente que está a avaliar a localização do novo aeroporto da região de Lisboa devido a divergências com a coordenadora, Rosário Partidário, avança o Expresso e o Observador. A carta de demissão foi entregue a 29 de maio.

Esta é a segunda baixa na comissão, depois de Daniel Murta, que estava com a área do planeamento, ter abandonou as suas funções em fevereiro.

"Saio por divergências profissionais face ao âmbito do meu trabalho", afirmou Mafalda Carmona ao Expresso, sem adiantar detalhes. A discordância, explica, estava relacionada com as áreas ambientais e com o papel que a sua contribuição académica e de jurista podia ter na avaliação destas matérias.

Ao Observador, a advogada e professora acrescenta que as divergências profissionais evoluíram para problemas de "trato" e de "incompatibilidade pessoal".

No entanto, Rosário Partidário havia afirmado ao Observador e ao Expresso que Mafalda Carmona tinha pedido a exoneração "porque não tinha tempo para os trabalhos da CTI".

A comissão técnica que está a estudar a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa anunciou em 27 de abril nove opções possíveis para o novo aeroporto, que incluem as cinco definidas pelo Governo.

Às cinco opções avançadas pelo Governo - Portela+Montijo; Montijo+Portela; Alcochete; Portela +Santarém; Santarém - foram adicionadas as opções: Portela+Alcochete; Pegões; Portela+Pegões; e Rio Frio+Poceirão, totalizando sete localizações e nove opções estratégicas.