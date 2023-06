Baixa de Lisboa encheu com procissão do Corpo de Deus

O cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente (C), durante a procissão do Dia de Corpo de Deus, em Lisboa, 08 de junho de 2023.

Conhecido popularmente como feriado do Corpo de Deus, a celebração litúrgica do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é uma festa com raízes medievais e um dos feriados religiosos em Portugal.

Assinalado sempre 60 dias depois da Páscoa, a uma quinta-feira, inclui procissões pelas "ruas das localidades", como a que neste dia encheu a Baixa de Lisboa, liderada pelo cardeal-patriarca Manuel Clemente.

Começou a ser celebrado em 1246, na cidade de Liège, na Bélgica, tendo sido alargada à Igreja latina pelo Papa Urbano IV, em 1264.