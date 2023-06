Bairros Saudáveis. O programa que ajudou a mudar vidas em apenas três anos

"Empoderamento, capacitação, reconhecimento e união da comunidade". Estas são as principais concretizações do programa Bairros Saudáveis, que há precisamente três anos, no dia 19 junho de 2020, dava início a um projeto que mudou vidas em Portugal.

Os Bairros Saudáveis, que financiaram 240 projetos portugueses nas áreas da saúde, economia, apoio social, ambiente e espaços públicos, foram um sucesso. Aliás, a sua taxa média de execução foi agora avaliada em 94% - "um valor surpreendente no panorama dos programas públicos".

Depois de atingir mais de 145 mil pessoas (28 913 crianças, 26 699 jovens entre os 18 e os 24 anos, 69 941 adultos e 20 341 idosos) este programa que começou "pequenino", conseguiu conduzir à criação de 56 associações, 8 cooperativas e 27 empresas com um orçamento de apenas 10 milhões de euros, em pleno surto pandémico da primeira vaga de covid-19.

Em conversa com o DN, a coordenadora nacional dos Bairros Saudáveis, Helena Roseta, admite que uma das chaves para o sucesso deste projeto e dos seus participantes foi "terem conseguido estabelecer boas parcerias" que permitiram avançar e manter cada iniciativa. "Tudo isto criou uma dinâmica que não é habitual nos programas públicos", diz.

No entanto, "fazer um programa participativo e comunitário numa altura em que todos os portugueses estavam confinados devido à pandemia não foi fácil", admite, tendo os Bairros Saudáveis sido maioritariamente impulsionados através do digital, mediante as redes sociais.

Por todo o país, os 240 projetos que marcaram a diferença na vida dos cidadãos, quer seja no âmbito do ambiente, saúde mental ou apoio social. O objetivo era apenas um: criar um plano que "refletia a ideia de que a saúde tem de estar em todas as políticas". Isto porque "a saúde não é só a ausência de doença, mas sim promover o bem-estar das pessoas", segundo Helena Roseta.

Os 240 projetos envolveram cerca de 1200 entidades, das quais 655 associações e entidades privadas não lucrativas do setor solidário, 371 autarquias, 108 entidades do SNS, 136 outras entidades públicas e 245 entidades informais voluntárias.

Na área de Lisboa e Vale do Tejo localizam-se cerca de 96 das propostas, enquanto na região Norte são 71. Já no centro são 35, no Alentejo 27 e por fim, 17 no Algarve. Faltaram apenas as regiões autónomas da Madeira e Açores.

De acordo com a coordenadora dos Bairros Saudáveis "há uma grande procura social por este tipo de programas". Em apenas dois meses, o programa recebeu 774 candidaturas, mas apenas 246 foram escolhidas para receber um apoio de até 50 mil euros. Dessas, 240 (98%) prosseguiram e chegaram ao fim em outubro de 2022.

Nesse sentido, Helena Roseta considera que é importante assegurar a continuação e a criação de novos programas acessíveis, de pequena dimensão, mas que podem fazer a diferença localmente. Logo, apela à expectativa de uma nova edição do Programa Bairros Saudáveis.

"Seguramente haverá sempre espaço para melhorias na sociedade, o que proporciona novas ideias", frisa.

Para a coordenadora, o maior benefício deste programa é permitir a "capacitação das pessoas". "Os portugueses são capazes de fazer muito, se lhes oferecermos as oportunidades para tal", afirma.

"Um programa tão pequeno como este conseguiu obter resultados extraordinários. Permitimos às pessoas sonharem e conseguiram construir iniciativas que transformaram vidas", sublinha.

No âmbito dos Bairros Saudáveis, foram realizadas um total de 16 344 ações de promoção da saúde, em especial diabetes, saúde alimentar e saúde mental. Houve também 682 intervenções de melhoria do espaço público e promoção ambiental e foram realizadas 2 089 ações de educação ambiental.

Em termos de habitação, ocorreram 677 habitações com pequenas intervenções, de que resultaram condições de habitabilidade melhoradas para 2470 pessoas. Ainda, foi melhorada a acessibilidade a 164 pessoas com mobilidade reduzida, bem como o acesso a redes de água, saneamento ou energia a 121 habitações.

