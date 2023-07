Avião da TAP sofre avaria e volta a Lisboa 20 minutos depois de descolar

Um voo da TAP que saiu, esta terça-feira, de Lisboa em direção a Dublin foi obrigado a voltar ao aeroporto Humberto Delgado.

Segundo apurou o DN junto de fonte oficial, o problema foi uma "fuga" (de que tipo não foi especificado), que causou uma avaria técnica. Apesar do percalço, o Embraer E195 da TAP aterrou sem problemas. As operações do aeroporto também não sofreram alterações de maior.

O alerta foi dado aproximadamente 20 minutos depois da descolagem. Vendo o site FlightRadar 24, é possível constatar que a manobra de regresso aconteceu na zona de Leiria, sobrevoando depois o Oceano Atlântico até aterrar em segurança. Tal como acontece em situações semelhantes, os bombeiros do aeroporto Humberto Delgado foram acionados para a pista -- mas não houve necessidade de intervenção.

Pelas 19.15, os passageiros do avião já seguiam viajam noutro voo até Dublin. Já a aeronave, essa, ficou em terra, sendo "agora submetido a manutenção, como acontece em companhias aéreas seguras", afirmou ao DN fonte da companhia aérea.