Autorizações de residência. Detetados mais de 7 mil hits que determinam novas consultas de segurança

Foram detetados pelas validações de segurança efetuadas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) mais sete mil "hits" que determinam novas consultas de segurança no âmbito do processo das autorizações de residência para cidadãos da CPLP.

Num comunicado enviado às redações, o SEF explicou que o SAPA é um sistema de agendamento online para submissão de uma Manifestação de Interesse (MI), cuja análise documental e decisão ocorrem depois, quando é feito o atendimento presencial, e que durante o período em que aguarda pelo agendamento o cidadão não tem qualquer estatuto especial que lhe permita passar a ser residente legal ou estar regular em território nacional, podendo mesmo ser notificado para abandono voluntário.

A nota esclarece que "o regime especial que permitia que os cidadãos com manifestação de interesse introduzida gozassem de um regime de exceção terminou no final de 2022, findo o estado de calamidade, decretado por força da pandemia da Covid-19".

O SEF refere, porém, que, "de acordo com as regras legais, uma autorização de residência pode, a todo o tempo, ser cancelada pelo Serviço, se se provar que foi obtida com recurso a fraude, podendo o seu titular responder criminalmente".

Ao contrário do que aconteceu a partir da declaração do Estado de Emergência Nacional, a 18 de março de 2020, quando "todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no SEF" passaram a estar "temporariamente em situação regular em território nacional, podendo aceder a todos os serviços públicos, designadamente para obtenção do número de utente, acesso ao Serviço Nacional de Saúde ou a outros direitos de assistência à saúde, acesso às prestações sociais de apoio, celebração de contratos de arrendamento, celebração de contratos de trabalho, abertura de contas bancárias e contratação de serviços públicos essenciais", esses cidadãos estrangeiros encontram-se atualmente em processo de regularização enquanto aguardam o agendamento pelo SEF.

As solicitações dos números de identificação fiscal, utente ou segurança social não são atribuídos pelo SEF nem resultam da inscrição no Portal SAPA.

Neste novo modelo, o certificado de autorização de residência só é emitido, neste fase, se o requerendo tiver uma Manifestação de Interesse submetida até 31 de dezembro de 2022 ou visto CPLP válido e se não for objeto de indicação impeditiva da concessão.

O SEF explica que as autorizações de residência "concedidas exclusivamente em função das nacionalidades beneficiárias do acordo de mobilidade e nos termos previstos pela Lei de Estrangeiros e só são válidas quando acompanhadas de documento de viagem válido (passaporte)".