Autoridade Tributária realiza buscas em Aveiro por suspeitas de fraude fiscal

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) realizou várias buscas no concelho de Aveiro por suspeitas da prática do crime de fraude fiscal qualificada, informou esta quarta-feira aquele organismo.

Em comunicado, a AT esclareceu que foram realizadas na terça-feira ações de busca e apreensão no concelho de Aveiro, numa operação que contou com o apoio operacional da GNR e PSP.

No total, foram cumpridos cinco mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias, no âmbito de um inquérito a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro, em que se investiga a prática de factos relacionados com o crime de fraude fiscal qualificada, refere a mesma nota.

"Sob suspeita estão dois empresários do setor da fabricação de maquinaria para a construção civil, pai e filho, que terão alegadamente construído um esquema de doações sucessivas visando evitar o pagamento de IRS, por mais-valias devidas na transmissão de partes sociais, no valor aproximado de um milhão de euros de imposto em falta", refere a mesma nota.

A AT refere ainda que, no âmbito destas diligências, foram constituídos dois arguidos, sendo-lhes determinada como medida de coação o termo de identidade e residência e bem assim apreendida documentação tida como relevante para prova dos ilícitos em causa, parte da qual encontrada em cofre bancário detido pelos arguidos.

A operação batizada "Mixer" contou com participação de 20 inspetores tributários e aduaneiros e 10 agentes da GNR e PSP.