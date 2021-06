Autoagendamente de vacina para maiores de 45 anos disponível

Portugal já superou os dois milhões de pessoas com vacinação completa

A partir da tarde desta sexta-feira as pessoas com 45 anos ou mais já podem fazer o autoagendamento para a vacina contra a covid-19, confirmou ao DN fonte da task force. As primeiras vagas para a vacinação desta faixa etária abrem a partir de 14 de junho.

Durante a manhã o site da covid-19 do Ministério da Saúde anunciou esta hipótese, no entanto, cerca de uma hora depois, deixou de estar disponível. Tratava-se de testes que estavam a ser feitos de modo a garantir que o processo de abertura estaria funcional esta tarde, segundo o "Público".

Algumas pessoas nesta faixa etária conseguiram fazer o agendamento ainda durante a manhã, apesar de a página dizer que só era possível agendar a vacina com 50 anos ou mais. Na primeira página tinha de se colocar uma data de nascimento aleatória que indicasse uma idade igual ou superior a 50 anos. Na página seguinte já se falava nos 45 anos ou mais, e aí era possível inserir a data de nascimento correta, o cartão de utente e o número de telemóvel. Depois era só escolher a data e o local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em comunicado, a task force da vacinação anuncia que "Tendo em conta o bom ritmo a que tem decorrido a vacinação contra a Covid19, informa-se que já se encontra disponível, a possibilidade de auto agendamento para idades iguais ou superiores a 45 anos. Quem se propuser ao auto agendamento terá vaga a partir de 14 de Junho."

O Governo anunciou que a vacinação dos maiores de 40 anos arrancava a partir de 6 de junho e dos maiores de 30 anos a partir de 20 de junho.

Segundo os últimos censos realizados em Portugal, a vacinação da faixa etária dos 45 aos 49 anos vai abranger um universo de 770.294 pessoas.