Autarca das Caldas declara luto pelo Hospital do Oeste

Novo Hospital do Oeste

O presidente da Câmara de Caldas da Rainha vai publicar hoje uma carta aberta aos caldenses na qual declara que, "enquanto autarca", não aceita que o concelho fique sem hospital, na sequência da decisão do ministro da Saúde de construir o novo Hospital do Oeste no Bombarral.

"Não posso aceitar uma decisão que vai claramente contra os interesses da população que me elegeu, por maioria de razão quando essa decisão implica o fim de cuidados hospitalares no concelho", escreve Vítor Marques, citado num comunicado enviado ontem ao DN.

O autarca refere que foram realizados "todos os esforços coletivos" para que o novo Hospital do Oeste ficasse "em Caldas da Rainha e Óbidos", lamenta a decisão do governante e acusa-o de não ter levado em conta um "parecer técnico da Universidade de Aveiro, obtido pelo Município de Caldas da Rainha, que aponta graves lacunas ao estudo que indica como localização preferencial o Bombarral".

Em declarações ao DN, Vítor Marques disse que Manuel Pizarro só teve em conta dois critérios, "tempo e distância", mas frisa que há mais: "O ordenamento do território indica que um equipamento desta dimensão só pode ser construído em Caldas ou em Torres Vedras", acrescentando que, tendo em conta a existência de hospitais em Santarém, Leiria, Loures e Vila Franca de Xira, "onde há um vazio é no Oeste Norte, na localização que Caldas e Óbidos propõem, que tem 25 hectares de domínio público".

"Os hospitais de Santarém e de Leiria estão acima das suas possibilidades. Há muito que se fala em obras de expansão. Faz falta um hospital que dê a resposta que esses hospitais já não conseguem dar", acrescentou, defendendo um hospital que pertença a uma rede que inclua "público, privado e social". "E é nesta zona que estamos mais debilitados", salientou.

O presidente da câmara promete ainda lutar até ao último dia pela manutenção do Hospital de Caldas. "Estamos em Luta Pelo Hospital. Eu Luto pelo Hospital", rematou.