Aula de Kendo em Lisboa pelo embaixador Ota

"O kendo começou como uma forma de os samurais treinarem a luta com a katana", explicou o embaixador Makoto Ota, numa aula em Lisboa sobre uma das artes marciais japonesas, da qual é praticante. Aliás, o diplomata fez questão de dizer que ali era o sensei Ota, não o embaixador Ota. A demonstração ocorreu nas instalações do Grupo Dramático Ramiro José, com a colaboração da Federação Portuguesa de Kendo e do Clube Kendo Lisboa.

© Paulo Alexandrino/Global Imagens

"No Japão, os samurais governaram o país desde o século XII até ao final do século XIX. Foram os samurais locais que os comerciantes portugueses encontraram quando chegaram ao Japão em 1543", sublinhou Ota, relembrando que se celebram os 480 anos desse encontro.

© Paulo Alexandrino/Global Imagens

Ao contrário das katanas de metal, de "um só gume, extremamente resistente e conhecido pela sua agudeza", as katanas do kendo são de bambu, mas mesmo assim a arte marcial é praticada com equipamento de proteção. "O kendo começa e termina com cortesia", sublinhou Ota, pois também no espírito dos samurais o inimigo devia ser respeitado.