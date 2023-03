Atropelamento na A1 perto de Santa Iria de Azóia faz um morto

Um atropelamento na Autoestrada 1 (A1), no sentido norte-sul, perto de Santa Iria da Azóia, concelho de Loures, causou esta sexta-feira a morte a uma pessoa do sexo masculino, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Pelas 06:20, fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa disse que o acidente ocorreu ao quilómetro 9 e que a circulação na via se mantinha condicionada no local.

"A informação que temos é que houve um acidente e, após esse acidente, houve um atropelamento, sendo que no acidente não houve vítimas", disse.

O alerta foi dado às 04:59 da manhã. Para o local do acidente foram destacados nove operacionais apoiados por cinco viaturas, estando envolvidos os bombeiros de Alverca, o INEM, a GNR e a concessionária Brisa.