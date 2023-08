Atropelamento mortal interrompe circulação de comboios na Linha Norte

Um atropelamento mortal obrigou à interrupção da circulação ferroviária, na manhã desta segunda-feira, na Linha Norte.

A interrupção na circulação de comboios aconteceu nos dois sentidos após o atropelamento mortal, que ocorreu por volta das 09:16, na zona de Válega, Ovar, segundo avançou o Jornal de Notícias.

Ao JN, o Comando Territorial da GNR de Aveiro confirmou que a vítima mortal era um homem de 32 anos.

Estão por apurar as circunstâncias do atropelamento mortal, no sentido Aveiro-Porto, mas será feita uma investigação, indicaram ainda as autoridades.