Ativistas pintam e bloqueiam jato privado no Aeródromo de Cascais. Seis foram detidos

Elementos do Climáximo entraram no Aeródromo de Cascais, em Tires, para uma ação de protesto. Pintaram um jato privado e bloquearam-no. "É de longe a forma de transporte com mais emissões per capita, e é usada quase exclusivamente por ultra ricos", afirmaram ativistas.