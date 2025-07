Ativista pelo clima condenada a 250 euros de multa por filmar protesto em Oeiras

Numa nota enviada esta sexta-feira à agência Lusa, a organização Greve Climática Lisboa manifesta o seu desacordo com a condenação, afirmando que "o protesto era uma concentração pacífica de algumas dezenas de pessoas entre as quais estudantes, pais e apoiantes, "convocada para a frente do Tribunal de Oeiras, em solidariedade com os 16 estudantes da Greve Climática Estudantil que se apresentaram à justiça pelo bloqueio do Conselho de Ministros.