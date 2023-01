Até terem recursos suficientes, maternidades da Grande Lisboa mantém funcionamento alternado

Os constrangimentos nos serviços de urgência da área da ginecologia-obstetrícia causaram grande pressão causaram no Serviço Nacional de Saúde e ao, mesmo tempo, ao poder político. O último verão foi mesmo dos mais agitados com vários serviços a terem de encerrar por falta de médicos que assegurassem as escalas.

As reações não se fizeram esperar. A anterior ministra, que pede a demissão após a morte de uma grávida, criou uma comissão para analisar a situação e propor soluções. Esta chegou a propor o encerramento de algumas maternidades, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), como a de Vila Franca de Xira e Barreiro, e no Norte também. Mas quatro meses depois, nada encerra. A proposta da Direção Executiva do SNS decidiu optar pela solução que visa o funcionamento em alternância e a partilha de recursos, que foi a adotada para os fins de semana do Natal e do Ano Novo.

Ou seja, em LVT há dois polos que se vão estar sempre a abertos e a funcionar de ininterrupta, que são os dois serviços considerados de grande diferenciação instalados no Hospital de Santa Maria e na Maternidade Alfredo da Costa. Os restantes - Lisboa Ocidental (São Francisco Xavier), Fernando da Fonseca, Vila Franca de Xira, Beatriz Ângelo, Garcia de Orta (Almada), Barreiro e Setúbal vão manter a partilha de recursos e o funcionamento alternado.

Segundo refere a deliberação assinada pelo CEO do SNS, Fernando Araújo, "esta abordagem é necessariamente temporária até se conseguir inverter este ciclo e recrutar os recursos humanos necessários".

Uma abordagem que, sublinha a deliberação, "em função dos seus resultados poderá ainda, nalgumas regiões, evitar o fecho em absoluto de blocos de parto de instituições relevantes na prestação de cuidados de saúde, na formação e na investigação na área materno-fetal, o que condicionaria de forma marcante o acesso das grávidas e recém-nascidos ao SNS". Sendo assim é determinado que na região de Lisboa e Vale do Tejo sejam "constituídas grandes áreas de atuação, de forma a garantir proximidade para os utentes e articulação funcional entre as instituições".

Neste sentido, as quatro instituições de Lisboa (Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, E.P.E., Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central E.P.E., Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E., e Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E.) vão ter de continuar "a cooperar e a partilhar recursos no sentido de garantir o funcionamento dos respetivos Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e dos Serviços/Unidades de Neonatologia, durante o primeiro trimestre de 2023".

O destino das unidades de LVT era sobejamente aguardado, mas o resultado hoje anunciado oficialmente é o que já se adivinhava. Aliás, o CEO do SNS, Fernando Araújo, já tinha dado a entender aos primeiro dias do ano que a Operação Nascer em Segurança, que funcionou neste regime, correu "muito bem" e o próprio ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou, na passada quarta-feira, aos jornalistas que numa reunião no dia anterior todos os serviços da região LVT tinham aceitado manter este funcionamento.

Resta saber se é só até ao final do primeiro trimestre ou se é para prolongar até haver, de facto, recursos que permitam assegurar as escalas.

Em atualização