Associação Zero elogia, mas alerta para "falhas graves" no discurso de Costa

O "enorme atraso na implementação da Lei de Bases do Clima" e o "aumento de emissões de gases com efeito de estufa claramente previsível para o ano de 2023, com uma liderança do setor do transporte rodoviário individual pela falha em políticas ao desincentivo do uso do automóvel e atrasos na promoção de melhores transportes públicos", são algumas da falhas que a associação imputa ao governo.